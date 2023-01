Blamage voor Kevin McCarthy: Republikein heeft niet meteen meerderheid als voorzitter Huis

Kevin McCarthy/ Ⓒ ANP / AFP

WASHINGTON - Zoals verwacht heeft de Republikein Kevin McCarthy in de eerste stemming over het nieuwe voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden geen meerderheid behaald. Er moeten dus meerdere stemmingen gehouden worden. Het is voor het eerst in honderd jaar dat het Huis, de Amerikaanse Tweede Kamer, meerdere stemmingen nodig heeft om de nieuwe voorzitter te kiezen.