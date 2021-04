CBS: ruim 20.000 Nederlandse coronadoden in 2020

,,De laatste paar weken is de sterfte op een normaal niveau gekomen”, zegt Tanja Traag namens het CBS. ,,We vermoeden dat dit komt door de vaccinaties. We monitoren wekelijks en de oversterfte is zelfs ietsje lager, blijkt uit de cijfers.” Het CBS komt binnenkort nog met meer gedetailleerde statistieken.

Verzorgingshuis

In december vorig jaar stierven 3904 mensen aan Covid-19. Het totaal aantal coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20.030. Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde Covid-19 en 2673 aan vermoedelijke Covid-19. Bijna zes op de tien van de in 2020 aan het coronavirus overleden personen, waren mensen die zogeheten Wlz-zorg kregen, zoals in een verzorgingshuis.

Het CBS publiceert wekelijks over het aantal overledenen, gebaseerd op sterfteberichten die het bureau dagelijks binnenkrijgt van gemeenten. Die sterfteberichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaken. De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts. Het CBS ontvangt deze verklaringen via de gemeente waar iemand is overleden.

De cijfers die woensdag zijn gepresenteerd zijn gebaseerd op 97,8 procent van alle doodsoorzakenverklaringen in 2020.