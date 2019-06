Ruim helft ouders wantrouwt info RIVM

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

HILVERSUM - Groepen Nederlanders lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan in hun mening over vaccineren. Zeven op de tien mensen hebben het liefst dat de overheid vaccinatie verplicht, volgens een peiling van EenVandaag, terwijl een grote groep zegt te twijfelen aan de informatie die het RIVM en de GGD verstrekken over vaccinaties.