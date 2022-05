Europese Commissie mikt op juni voor advies toetreding Oekraïne

De opinie van het dagelijks EU-bestuur is een belangrijke stap voordat de EU-lidstaten zich gaan buigen over het toetredingsverzoek. Von der Leyen heeft vorige maand persoonlijk in Kiev Zelenski een snellere start van het toetredingsproces tot de EU beloofd. „Het zal niet zoals gewoonlijk een kwestie van jaren zijn om deze mening te vormen, maar een kwestie van weken.”

Minister-president Mark Rutte heeft aangegeven niets te zien in een versnelde toetreding van Oekraïne. Een keuze hierover ,,is nu niet aan de orde, omdat er jaren overheen kunnen gaan voor een land lid is. Het is een traag proces, waar eerst de Raad en de Commissie naar moeten kijken”, zei hij eerder. „Daarna komt pas aan de orde wat andere lidstaten daarvan vinden. Ik heb van de week nog tegen Zelenski gezegd: ik wil kijken wat we op korte termijn kunnen doen om hechter samen te werken. Dat doen we nu al, en dat kunnen we verdiepen.”