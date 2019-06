Koning voor de buis voor WK-duel Oranje

Hij hoopt alleen dat Oranje niet weer tot de slotminuut moet wachten met het beslissen van de wedstrijd, zoals afgelopen dinsdag tegen Nieuw-Zeeland (1-0). „Dat is niet zo goed voor mijn hart”, aldus de koning vrijdagmiddag in Crosshaven, aan het einde van zijn staatsbezoek aan Ierland.

Het koningspaar wenste de voetbalvrouwen alle succes. De koning herinnerde eraan dat hij met Máxima de verrichtingen al lange tijd volgt. Zo werd er bij het staatsbezoek aan Canada in 2015 een ontmoeting met de voetbalsters in het programma opgenomen. Ook bij het EK in Nederland was er koninklijke belangstelling.