Politie arresteert 15-jarige jongens voor drama Hoofddorp

Uit politieonderzoek is gebleken dat er geen redenen meer zijn om de gearresteerde 16-jarige jongen nog als verdachte te zien. De twee nieuwe verdachten die nu vast zitten, zitten in beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat en hun ouders.

Bij het incident kwam een 64-jarige man uit Hoofddorp om het leven. Hij werd belaagd toen hij samen met zijn vrouw aan het pinnen was.

Bijna met pensioen

Het incident gebeurde bij winkelcentrum Toolenburg, bij een geldautomaat van Rabobank, in de buurt ook van een Albert Heijn-filiaal. De man overleed ter plekke.

Het slachtoffer werkte als beveiliger bij een bedrijf in Haarlem en zou uitgerekend donderdag – kort voor kerst – met pensioen gaan. Komende donderdag zou er volgens de bekende een afscheidsfeestje worden georganiseerd om zijn pensionering te vieren. In Hoofddorp is met verslagenheid gereageerd op zijn dood.

Getuigenoproep

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die iets gezien hebben. „Bent u getuige geweest? Of heeft u andere belangrijke informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.”

