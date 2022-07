Kwart meer Nederlanders in Belgische gevangenissen: ’Door opgevoerde strijd tegen drugshandel’

Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Van Quickenborne, in handen van Het Laatste Nieuws. De meeste buitenlandse gedetineerden in België komen uit Marokko (861) en Algerije (509). Nederland ‘scoort’ de derde plaats.

Reden voor de stijging van het aantal Nederlanders in de cel zou onder meer de opgevoerde strijd tegen de drugshandel zijn. Het totale aantal bajesklanten is inmiddels de 10.600 gepasseerd, terwijl er plaats is voor 9.600. Door de capaciteitsproblemen is er sprake van overbevolking en moeten gevangenen noodgedwongen een cel delen.

De Belgische regering heeft plannen voor de bouw van nieuwe gevangenissen, maar door een gebrek aan cipiers is het nog maar de vraag of ze snel in gebruik kunnen worden genomen.