Wiebes: plannen voor opening restaurants in de maak

Het Outbreak Management Team (OMT) van virusexperts waar het kabinet zich door laat adviseren, had al aanbevolen om te kijken naar manieren om restaurants toch te openen. Sinds 14 oktober moeten eet- en drinkgelegenheden zeker vier weken de deuren sluiten. Het kabinet heeft al aangegeven dat die maatregel vermoedelijk nog veel langer zal gelden. Maar, anders dan café’s en kroegen zouden restaurants waar de 1,5 meter afstand beter bewaard kan worden, eventueel wel open kunnen.

De Tweede Kamer nam ook een voorstel aan van Henk Krol om toch te kijken naar het openen van restaurants die ’coronaproof’ zijn: zaken die genoeg hebben gedaan om ervoor te zorgen dat binnen de 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Wiebes is daarmee bezig, maar het kabinet worstelt al langer met de vraag wie bepaalt wat een restaurant is en wat een café. Wiebes wil de verwachtingen dan ook temperen. „Het werk vordert, maar ik kan niet heel goed voorspellen wanneer dat klaar is”, zegt de bewindsman. Samen met staatssecretaris Mona Keijzer is hij er „heel hard mee bezig.”