Column Eddy Terstall Bestuurders blijven geloven in hun zelfgecreëerde mythe

Vorige week hield Pieter Omtzigt, de nationale politieke ombudsman, zijn Thorbeckelezing in Zwolle. Een belangrijke passage in die lezing ging over de relatie tussen burger en politiek.