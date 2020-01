’Een op vijf Duitsers: te veel aandacht voor Holocaust’

Van de ondervraagden oordeelt 22 procent dat de herdenking van de Holocaust te veel ruimte in beslag neemt in vergelijking met andere onderwerpen. Anderzijds vindt 24 procent ook dat de herdenking moet worden uitgebreid. 45 procent is van mening dat de manier waarop ermee wordt omgegaan precies goed is.

Vicevoorzitter Eva Högl van de parlementsfractie van de sociaaldemocratische SPD maakt zich zorgen over de cijfers. Duitsland heeft een „historische verantwoordelijkheid” om de „wrede daden van de Duitsers” tijdens de Holocaust te herdenken, zei ze. Het parlementslid Stephan Thomae van de liberale FPD waarschuwde: „De herinnering aan de Holocaust is belangrijk, de moord op miljoenen Joden mag niet worden vergeten.”

Maandag is het 75 jaar geleden dat het naziconcentratiekamp Auschwitz werd bevrijd door de Russen. Minstens 1,1 miljoen mensen werden er vermoord, vooral Joden.