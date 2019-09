Bolsonaro opnieuw geopereerd na steekincident

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Ⓒ AFP

SAO PAULO - De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is zondag voor de vierde keer geopereerd na een steekincident vorig jaar. Hij herstelt nog steeds van de wond die hij opliep toen een man hem in zijn buik stak. De politicus was voor een campagnebijeenkomst in de deelstaat Minas Gerais.