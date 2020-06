’Ruim 1,8 miljard nodig om onderwijskwaliteit op te krikken’

De onderzoekers laten er geen gras over groeien: volgens hen laten internationale studies zien dat de basisvaardigheden van Nederlandse kinderen, zoals rekenen, taal en lezen, snel achteruit hollen en dat er een structurele miljardeninvestering van 1,8 miljard euro nodig is om de dalende trend te stoppen. Dit forse bedrag is ongeveer tien procent van het huidige onderwijsbudget.

Het grootste deel van het bedrag (1,3 miljard euro) moet volgens hen worden besteed aan langetermijneffecten, zoals de coaching van beginnende leraren en kleinere klassen, met een maximum van 21 kinderen per groep. „Die laatste maatregel is de duurste, maar uiteindelijk de meest effectieve”, zegt Bas ter Weel, onderzoeker van SEO Economisch Onderzoek. „Er is aangetoond dat kinderen in kleinere klassen meer leren dan kinderen in overvolle klassen, zoals nu soms het geval is. Vooral kinderen met achterstanden kunnen van de kleinere groepen profiteren.”

Kleinere klassen

Wel maakt Ter Weel een kanttekening: „Voor kleinere klassen moeten er natuurlijk wel voldoende leraren zijn. Daarom moeten we ziekteverzuim naar beneden brengen en ervoor zorgen dat minder leraren het onderwijs verlaten.” Die maatregelen kosten volgens hem jaarlijks tussen de 195 miljoen tot 530 miljoen euro.

Hoeveel leraren precies uitvallen, blijkt lastig vast te stellen. De meeste studies komen uit op een percentage van rond de vijftien. Voor leraren jonger dan dertig jaar ligt het uitvalpercentage hoger. In het eerste jaar valt 23 procent uit, oplopend tot 31 procent na vijf jaar.

Volgens de onderzoeker levert de miljardeninvestering op lange termijn een economische groei op van ruim 3 miljard euro. „Dan hebben we het wel over ruim twintig jaar, maar doordat kinderen beter onderwijs krijgen gaan ze dus goede opleidingen volgen die de Nederlandse economie uiteindelijk veel zal opleveren”, aldus Ter Weel.