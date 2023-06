Vandaag tropisch warm, maar daarna komen de buien

Vandaag wordt het tropisch warm, zo weet Weeronline, met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden lokaal in het zuiden van het land. Ook elders wordt het zweten, met maxima rond de 28 graden op de Waddeneilanden en 32 graden landinwaarts.

De warmte blijft tot vanavond laat als een deken over het land liggen. Tegen zonsondergang (rond 22.00 uur) zal het nog steeds boven de 20 graden zijn. Pas in de loop van de nacht koelt het af naar 17 tot 20 graden. Dan komen ook de eerste wolken het land binnen en dat leidt maandagochtend al tot buien in het noordoosten en oosten van het land, met misschien hier en daar een klap onweer. Later op de dag wordt het winderig maar nog wel aangenaam met temperatuur die uiteenlopen van 20 graden in het westen tot 25 graden in de Achterhoek en Limburg.

Dinsdag

Na maandag wordt het wisselvallig. Dinsdag zien we de zon, maar in de middag ook buien en dat geldt ook voor de woensdag. Het is nog steeds niet koud: zo'n 21 tot 25 graden. Dat is een fractie warmer dan 'normaal' in deze tijd van het jaar.

Ook in de tweede helft van de week laat de zon zich nog vaak genoeg zien, maar er trekken ook regengebieden over het land. Wisselvallig weer brengt vaak gemengde gevoelens, maar ach... het is goed voor het gras.