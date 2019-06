De Formule 1-tandarts geeft gas

Nederlands bekendste pitsreporter in gesprek met Nederlands beroemdste autocoureur. Globetrotter Jack Plooij ziet Max Verstappen vaker dan zijn eigen vrouw. Ⓒ FOTO Peter van Egmond

De doctor in de medische wetenschappen verstopte zich in een wc om illegaal te kunnen doordringen tot het Walhalla van de Formule 1. Hij werd tandarts, pitreporter, theatermaker. Zijn boek Verhalen uit de pits is net uit en afgelopen weekeinde was hij bij de Grand Prix van Canada, waar het twintig jaar geleden voor hem allemaal begon.