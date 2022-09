Storing in ’piepersysteem’ gevangenis, ook nieuwe deurcilinders en sleutels nodig

Er moet een compleet nieuwe pagerinstallatie komen. ’De PZI en het Sleutelplan van de PI Nieuwegein zijn verouderd’, staat in aanbestedingsstukken van het Rijksvastgoedbedrijf. Volgens een woordvoerder is dat echter ’onjuist verwoord’ en betreft het een reguliere vervanging van het systeem op basis van de afschrijvingsperiode. „De veiligheid is niet in het geding.”

Met een personenzoekinstallatie of PZI wordt personeel opgeroepen tijdens calamiteiten. Ook de mobiel-alarm-installatie en ontruimingsalarminstallatie moet er aan gekoppeld worden. Daarnaast moeten deurcilinders en sleutels vervangen worden.

In totaal gaat het onder meer om vierhonderd pagers, zeshonderd sleutelbossen en ondersteunde systemen. In principe vinden de werkzaamheden op plaatsen waar gedetineerden kunnen komen plaats na 17.00 uur, als de gedetineerden ingesloten zijn, en zoveel mogelijk per afdeling, en zoveel mogelijk ’s nachts.

Het piepersysteem speelde vaker op in de PI Nieuwegein, die een kleine vijfhonderd ’justitiabelen’ herbergt, in vier verschillende regimes: gevangenis, huis van bewaring, Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) en Extra Zorgvoorziening (EZV).

In een rapport van de Inspectie voor Sanctietoepassing van het ministerie van Justitie, gedateerd februari 2010, wordt ook al gerept over PZI, naar aanleiding van geweldsincidenten in de inrichting. Medio juni 2010 zou ’naar verwachting’ een nieuw systeem zijn ingevoerd. Het rapport beschreef meer problemen en telde 89 pagina’s.