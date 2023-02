Kenia gaat leger inzetten tegen bandietenbendes in het noorden van het land

„We nemen maatregelen tegen de individuen die onze vastberadenheid blijven testen door het land te terroriseren”, zei president Ruto tijdens een publieke bijeenkomst in de regionale hoofdstad Nakuru. „We doen dit om levens van Kenianen te beschermen.”

Onrust

De onrust speelt in de provincies Turkana, Laikipia en Samburu, die bekend staan als toeristische trekpleisters. Volgens minister van binnenlandse zaken Kithure Kindiki zijn in de laatste zes maanden honderd burgers en zestien politieagenten vermoord door bandieten. „Deze bendes hebben hun terreur verhoogd, en politiewagens, scholen en andere voorzieningen in de brand gestoken”, beklaagde Kindiki zich tijdens een persconferentie.

De inzet van het leger om de politie te ondersteunen in hun optreden tegen bandieten komt na een noodoproep van gouverneur George Natembeya van de Trans Nzoia provincie. „Deze mensen zijn niet zoals de terreurgroep Al Shabaab. Dat zijn lafaards die zich verstoppen in moskeeën en bommen laten ontploffen. Maar deze bandieten nemen het direct op tegen onze veiligheidsagenten, en lokken ze in hinderlagen”, sprak Natembeya op de Keniaanse nationale TV-zender NTV.

Rivaliserende stammen

Het is al jaren onrustig in de noordelijke regio van Kenia waarin rivaliserende stammen elkaars vee beroven en de schaarse graasgebieden en waterputten betwisten. Het verhoogde aantal incidenten komt in een periode van droogte en voedseltekorten.- De situatie lijkt dermate verergerd dat de bendes zich tegen de bevolking zijn gaan keren.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de massale aanwezigheid van pistolen en semiautomatische geweren als de Russische AK-47. Dit wapentuig komt het land binnen via de onbewaakte grenzen met Oeganda, Zuid-Soedan en Somalië.

President Ruto heeft een driedaagse amnestie uitgevaardigd tegen wapenbezitters. Ze kunnen tijdens die periode zonder vervolging hun wapens inleveren. Daarna wordt hard tegen wapenbezit opgetreden. Het in bezit hebben van vuurwapens is officieel verboden in Kenia.

De inzet van het leger is gepubliceerd in de Keniaanse versie van de Staatscourant. Het is nu aan het parlement om het besluit te bekrachtigen. Gezien de ernst van de situatie zijn geen bezwaren te verwachten. Soldaten van het Keniaanse leger zijn verder actief in Somalië en de Democratische Republiek Congo.