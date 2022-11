Vrouw dood bij incident tussen patiënten Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ⓒ Rob Engelaar

DEN BOSCH - In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een 78-jarige vrouw overleden bij een incident tussen patiënten op een afdeling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.