Vrouw van 81 aangehouden voor betrokkenheid bij dood 78-jarige vrouw in ziekenhuis Den Bosch

Binnenland

Vermist meisje (11) uit Soest in Bulgarije gevonden, vader opgepakt

De 11-jarige Melisa uit Soest, die sinds dinsdag werd gezocht, is terecht. Het meisje is in Bulgarije ’in goede gezondheid’ aangetroffen in aanwezigheid van haar vader. Hij is daarbij aangehouden, meldt de politie.