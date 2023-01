Taakstraf voor vrachtwagenchauffeur na dodelijk ongeluk A2

Bij het ongeval raakte ook de Bossche voormalige kickbokser Robin van Roosmalen gewond. Het dodelijke slachtoffer was zijn zus Melissa. Zij wachtte samen met haar broer op pechhulp toen een vrachtwagen in volle vaart op de stilstaande auto op de vluchtstrook klapte. Professioneel kickbokser Robin van Roosmalen stond naast de auto en raakte zo zwaargewond, dat hij zijn vechtsportcarrière heeft moeten beëindigen.

Toch liet hij twee weken geleden tijdens de rechtszaak weten dat de Utrechtse chauffeur wat hem betreft niet de cel in hoeft. Tijdens de zitting klonk nog het verwijt dat de chauffeur nooit contact had opgenomen met de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer, maar dat was hem door de politie afgeraden, zei de man. Tijdens een pauze van die zitting spraken de chauffeur en de ex-kickbokser met elkaar en besloot Van Roosmalen de man te vergeven.

Het is nog steeds niet duidelijk waarom de chauffeur zonder af te remmen rechtuit over de vluchtstrook reed waardoor zijn vrachtwagen de stilstaande auto ramde.

De vrachtwagenchauffeur heeft nog steeds geen idee hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Uit onderzoek is niet gebleken dat de chauffeur vlak voor het ongeluk op zijn telefoon of navigatieapparatuur zat te kijken. Hij had zijn laatste vracht gelost en was op weg terug naar zijn werkgever in Nieuwegein.

Er was een jaar cel en een rijontzegging van vier jaar tegen de man geëist, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld. Daar ging de rechtbank niet in mee. Uit niets zou blijken dat de man bewust over de vluchtstrook reed of doelbewust risicovol reed, oordeelden de rechters. Behalve de taakstraf kreeg hij een rijontzegging van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.