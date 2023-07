Premium Het beste van De Telegraaf

We staan weer meer in de file dan voor coronajaren: dit zijn de knelpunten

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Den Haag - Het filespook blijft Nederland parten spelen. Niet alleen in de ochtend- en avondspits is het bumper aan bumper rijden, maar ook in de daluren is het aantal opstoppingen met 40 procent gegroeid.