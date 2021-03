Verboden gif bereikt mens door middel tegen vlooien voor huisdieren

Fipronil is in de dosis die voor de behandeling van hond en kat wordt geadviseerd tot 250.000 keer hoger dan de in de Europese Unie aanvaardbare dagelijkse menselijke inname. Maar ook in de muggenverdelger DEET bijvoorbeeld zitten veel stoffen die schadelijk zijn voor de mens. In vlooienbandjes, druppels en sprays voor huisdieren zitten volgens de organisatie grote hoeveelheden van gifsoorten die in de landbouwsector al verboden zijn.

„We hebben een brief naar bijna vijfhonderd dierenartspraktijken en klinieken gestuurd met het verzoek dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en per direct geen chemische anti vlooien-, luizen en tekenmiddelen voor de behandeling van kleine huisdieren adviseren, maar alternatieve middelen”, aldus de Nederlandse tak van PAN. „Vooral met betrekking tot zwangere vrouwen, peuters en kleine kinderen zijn deze middelen gevaarlijk.”

„De zeer sterk werkende insecticiden worden onder honderden verschillende merknamen, in verschillende combinaties en in zeer hoge gehalten als diergeneesmiddel door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) goedgekeurd voor de behandeling van hond en kat.”