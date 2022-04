Moordverdachte en hulpsheriff verdwenen op weg naar rechtbank

De twee verdwenen vrijdagochtend tijdens een transport naar de rechtbank. Van hen ontbreekt elk spoor. Hoewel de verdachte en de politiebeambte dezelfde achternaam hebben, zijn ze geen familie van elkaar, zo zegt de lokale politie van Lauderdale County.

De twee werden volgens de New York Post vrijdagochtend voor het laatst gezien toen ze van het huis van bewaring vertrokken met bestemming rechtbank. De wagen die werd gebruikt is enige tijd later teruggevonden op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Florence. Op camerabeelden wordt gezocht naar een spoor van de twee.

Pas rond halfvier 's middags werd de verdwijning opgemerkt. Of de hulpsheriff is overmeesterd of dat zij de moordverdachte heeft geholpen, is niet bekend.

Casey White moet terechtstaan voor een moord uit 2015. Hij wordt ervan verdacht een vrouw te hebben gedood in haar eigen huis in Rogersville.