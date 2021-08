Vrouw opgepakt na dodelijk schietincident in Rotterdam

Premium Binnenland

Zakenman uit Alblasserdam eigenlijke doelwit vergisontvoering: ’Een grote, poenerige vent’

De woning in Alblasserdam waar het eigenlijke doelwit van de vergisontvoering verbleef, is verzegeld door de politie, in opdracht van de burgemeester van die gemeente. Er staat een politieauto en het hoekhuis wordt voortdurend in de gaten gehouden. De 59-jarige man, die op papier in Zwitserland woon...