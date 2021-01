Minste coronagevallen sinds 1 december, ziekenhuisopnames iets gestegen

In de afgelopen zeven dagen zijn 35.965 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5138 per etmaal.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 37 toegenomen van 2343 naar 2380. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de gewone verpleegafdeling liggen er 1720 mensen met corona, 53 meer dan een dag eerder, terwijl het aantal patiënten met Covid-19 op de ic wel gedaald is: van 676 naar 660.

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de niet-spoedeisende reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al ruim drie maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s.

En ziekenhuizen vrezen dat de Britse variant van het coronavirus in maart de druk verder op zal voeren. Afgelopen week stelde het kabinet daarom ook de avondklok in, vooralsnog tot 9 februari. Dat leidde dit weekend al tot hevige protesten in onder meer Urk, Amsterdam en Eindhoven, waarbij een GGD-testlocatie in de fik gestoken werd en relschoppers de politie belaagden. In Enschede bekogelden ze zelfs een ziekenhuis.