Weer ellende met de ’ndrangheta in Calabrië

Juist deze week demonstreerden burgemeesters uit Calabrië in Rome voor meer zelfstandigheid voor de provincie. Ⓒ Foto EPA

ROME - Italië weet zich geen raad met de regio Calabrië. De regio die de zuidwestelijke punt vormt van het land, met grote natuurparken en omringd door de Tyrreense Zee en de Ionische Zee, had een aantrekkelijk visitekaartje van Italië kunnen zijn. Maar als er iets over dit geteisterde gebied het nieuws bereikt, is het vrijwel altijd ellende.