’Kind moet gewoon op zijn vierde naar school kunnen’

Dit kindje hoeft nog niet naar school... Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Den Haag - Het idee om kinderen een jaar later naar school te sturen vanwege het lerarentekort valt slecht in politiek Den Haag. Volgens het ministerie van Onderwijs is het zelfs tegen de wet als scholen kinderen van vier jaar oud niet langer accepteren.