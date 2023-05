Zonnige dag én week voor de boeg: ’Perfecte avond om de barbecue aan te steken’

De dag begint in nagenoeg heel het land ’zonovergoten’, aldus het weerstation. In de middag is het dan ook heerlijk weer om er op uit te gaan. „De zon schijnt uitbundig en de temperatuur stijgt uiteindelijk op uitgebreide schaal naar 21 tot 24 graden. In Limburg is een zomerse 25 graden ook mogelijk. Vlak aan zee en op de Waddeneilanden is het met 16 tot 20 graden iets minder warm.”

Ook ’s avonds blijft het nog lange tijd zonnig in grote delen van het land „en daarmee is het een perfecte avond om de barbecue aan te steken.” Vannacht kan het her en der bewolkt worden, maar het blijft droog. De minima komen uit tussen 8 en 11 graden.

Droog

Donderdag koelt het weliswaar iets af, maar wordt het opnieuw droog en zonnig. „Ook de dagen daarna staat er geen regen op het programma en is het de zon die dagelijks het weerbeeld domineert.” Hoe warm het dagelijks wordt (en aanvoelt), is vooral afhankelijk van de windrichting. Bij een wind uit de noordelijke richting is het koeler, met vaker bewolking. Maar bij een noordoostenwind is het meestal warmer en zonniger.