’Nucleaire dreiging Poetin is chantage van man die oorlog vreest te verliezen’

Door onze redactie buitenland

Voor de tweede maal in een week tijd roert de Russische president Poetin de nucleaire trom. Zaterdag kondigde hij aan tactische atoomraketten in Wit-Rusland te stationeren, als antwoord op de Britse aankondiging begin deze week granaten te leveren aan Kiev met verarmd uranium. De aankondiging wordt in veel hoofdsteden gezien als de zoveelste poging van Poetin om zijn tegenstanders angst aan te jagen nu het niet goed gaat met het Russische offensief.