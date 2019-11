Republikeinen Trump lopen klappen op

Donald Trump stond verliezend kandidaat Matt Bevin maandag nog terzijde. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - De Republikeinen van Donald Trump hebben er sinds gisteren enkele redenen om zich ongerust te maken bij. Niet alleen komt hun vaandeldrager steeds meer in het nauw door het impeachment-onderzoek dat in het Huis van Afgevaardigden tegen hem loopt, maar ook verliezen ze nu verkiezingen in staten waar ze jarenlang de dienst uitmaakten.