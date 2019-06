Bijna 4 jaar cel voor doodrijden fietsers Goes

Tijdens de behandeling van zijn zaak bleek dat de beginnend bestuurder al vaker in de fout ging. Zo kreeg hij twee boetes voor te hard rijden, werd hij gepakt met alcohol op en sprak de politie hem een keer aan toen hij een drukke parkeerplaats op scheurde. M. volgde vlak voor het fatale ongeval een cursus over alcohol in het verkeer. Hij moest ook een gedragscursus volgen, maar dat is er niet van gekomen omdat hij vanwege de aanrijding in de cel belandde.

De rechtbank oordeelde dat het gedrag van M. grenst aan roekeloosheid, maar niet als zodanig kan worden bestraft. De Zeeuw heeft volgens de rechter zeer onvoorzichtig en in zeer hoge mate onverantwoordelijk rijgedrag vertoond.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de man vijf jaar cel en vijf jaar rijontzegging geëist.