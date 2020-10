Noodlijdende afvalreus betaalt miljoenen na vete over recylingsinstallatie

Volgens AEB is ’in goed overleg’ hun geschil bijgelegd, zo meldt het bedrijf. AEB Amsterdam betaalt een bedrag van 2,3 miljoen euro aan BAM/Banzo voor de definitieve oplevering en het onderhoud van de installatie. „Beide partijen beschouwen hun wederzijdse contractuele verplichtingen daarmee als volledig nagekomen.”

In september werd bekend dat Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) nog een financiële megastrop boven het hoofd. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) eist minstens tien miljoen euro van de afvalverwerker. Dat was de derde miljoenenclaim die in korte tijd naar voren komt en niet aan de Amsterdamse gemeenteraad is gemeld. Dat is saillant, omdat de gemeenteraad vorig jaar tachtig miljoen euro belastinggeld (waarvan 35 miljoen al is uitgegeven) uittrekken om een faillissement te voorkomen. Raadsleden vroegen daarop een spoeddebat aan.

Ook speelde er een rechtszaak tussen AEB en projectontwikkelaar INB. INB vordert 6,4 miljoen euro van AEB na een ruzie over de bouw van de AEB-biomassacentrale in het Westelijk Havengebied. Daarover lopen nu gesprekken. Er is onder andere twijfel over de rechtmatigheid van vergunningen die voor de biomassacentrale zijn afgegeven.