Tal van gezondheidsklachten bij vrouwen na plaatsen van borstimplantaten

Het kan lang duren voor de klachten de kop opsteken, benadrukt het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ongeveer twee op elke vijf klachten waren meer dan vijf jaar na plaatsing van de implantaten ontstaan.

Het MEBI ging in juli 2017 van start. Tot en met december 2019 had het meldpunt 476 meldingen gekregen. In de drie jaar daarna is het aantal verdubbeld tot 977. Van die meldingen kwamen 965 van patiënten en de resterende 12 van zorgverleners. De patiënten waren gemiddeld 46 jaar oud.

De tussenstand is gebaseerd op klachten „waarvan de melder vermoedt dat ze veroorzaakt worden door borstimplantaten.” Het RIVM laat zich verder niet uit over een verband tussen de implantaten en de klachten.

De meeste vrouwen geven aan dat ze last hebben van vermoeidheid, pijn aan gewrichten, concentratieproblemen en spierpijn. Ook werkt het geheugen soms minder goed, waardoor ze moeite hebben om op woorden te komen. Een andere veel gemelde klacht is kapselvorming, waarbij het lichaam een soort vlies om het implantaat heen bouwt. Dat is een normale fysieke reactie, die bijvoorbeeld ook ontstaat bij een splinter, maar na verloop van tijd voelt het steeds onprettiger.

Ongeveer een op de zes vrouwen heeft de implantaten laten plaatsen vanwege borstkanker of uit voorzorg vanwege het risico op borstkanker. De meeste vrouwen kozen voor een borstvergroting vanwege het uiterlijk.