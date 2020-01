Thaise antidrugsautoriteit verkoopt auto vol amfetaminepillen

De koper had omgerekend 17.000 euro voor de luxeauto met vierwielaandrijving betaald. Hij had de wagen naar een garage gebracht om de achterkant te laten repareren omdat er krassen en deuken op zaten. Toen een monteur onderdelen verwijderde, vond hij 94.000 zogeheten yaba-pillen in een geheim compartiment in de bumper.

De auto was vorig jaar in beslag genomen in de noordelijke provincie Chiang Rai. Agenten hadden 100.000 van de pillen aangetroffen die openlijk op de achterbank lagen.

De antidrugsautoriteit bedankte de koper en de garagemedewerker voor het onmiddellijk informeren van de opsporingsdienst.