Wilders doet oproep in zaak minder Marokkanen

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders doet een hulpverzoek in de affaire rond de rechtszaak tegen zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak. Hij roept (oud-)ambtenaren en anderen op zich te melden als zij iets weten over beïnvloeding van de zaak door voormalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD). Hij vindt dat hij slachtoffer is van een politiek proces.