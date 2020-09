Roep om winterterras

„Omdat we binnen minder ruimte kunnen gebruiken, is extra ruimte buiten hard nodig”, zegt Anil Soekhoe, eigenaar van Hop & Stork en vicevoorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

De VVD springt in de bres voor de ondernemers tijdens het coronadebat woensdag. Raadslid Judith Oudshoorn stelde eerder al schriftelijke vragen om coulant om te gaan met winterterrassen, door bijvoorbeeld ondernemers de mogelijkheid te geven om een tijdelijke tent te plaatsen. De beantwoording van het college zorgde voor teleurstelling.

Waait het harder in Den haag?

„Dit kan niet vanwege de veiligheid en wind. Waait het harder in Den Haag dan in Rotterdam, Breda, Roosendaal, waar dit wel mag?”, vraagt Oudshoorn zich af. „Behoud de ruimte die de ondernemers nu hebben. Er staan honderden banen op het spel. Het gaat erom dat ondernemers zelf hun hoofd boven water kunnen houden”, zegt het raadslid, dat zich al meermaals uitsprak hierover.

„Het hoeft niet om een afgesloten ruimte te gaan, een half open tent, overkapping, parasol met heater is ook prima. Binnen mogen maar dertig mensen zitten en om negen uur gaat het licht aan, dus geeft ondernemers iets meer ruimte.”

Pavlov

Stuart Stretton, eigenaar van drie horecazaken (Pavlov, Pastis en Vitesse) wil heel graag een kas, windschermen of parasols met verwarming plaatsen op de plek van zijn terras. Ook moet de nu geldende terrasverruiming die tot 1 november geldt, worden doorgetrokken, stelt de ondernemer die ook bestuurslid is van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

„Het is belangrijk dat ondernemers extra vierkante meters krijgen in de wintermaanden. Het gaat niet alleen om het voortbestaan van de horeca, maar ook om het behoud van banen.”

Overleven

Belangrijk is dat de regelgeving voor winterterrassen niet te ingewikkeld wordt, stelt Soekhoe. „Het moet simpel en snel kunnen. Ontlast ondernemers door de papierwinkel te beperken. De bestaande terrassen zijn al vergund. Hoe eerder die (deels) overkapt kunnen worden, hoe beter. Zonder die extra ruimte gaan veel bedrijven kopje onder. Het is nu echt overleven voor horeca-ondernemers”, aldus de eigenaar van Hop & Stork. De gemeente ziet de noodzaak en meldt dat er deze week meer nieuws naar buiten wordt gebracht over tijdelijke tijdelijke terrasoverkappingen in de winter.

„Achter de schermen wordt hard gewerkt om Haagse ondernemers de winter te laten doorkomen”, zegt de woordvoerder van wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte).

Amsterdam

In Amsterdam blijven de terrassen gewoon open. Om binnen de geldende noodverordening horecaondernemers komende winter zoveel mogelijk ruimte te geven, wordt de regeling om hun terras te vergroten verlengd tot 1 maart 2021. Ook worden de openingstijden deels verruimd.

De komende drie weken gelden strengere maatregelen voor de horeca. Dit betekent minder klanten binnen en een beperking buiten. Wel wordt door de gemeente extra ruimte geboden terrassen te vergroten om zo de 1,5 meter afstand te waarborgen. „De komende drie weken mogen tussen 21.00 uur en 22.00 uur geen nieuwe klanten komen en bestellingen plaatsen. Ook geldt er een maximum van veertig personen, exclusief personeel.”

Terras op Het Spui in Amsterdam. Komende winter mogen de meeste terrassen open blijven Ⓒ ANP

Halsema besloot in mei dat terrassen verruimd mochten worden op pleinen en stoepen om de horeca letterlijk meer ruimte te geven in deze coronatijd. Horecagasten zijn in deze tijd voor een drankje vaak liever buiten dan binnen.

Om horecaondernemers tegemoet te komen worden de sluitingstijden voor winterterrassen deels verruimd. In woongebieden met horeca wordt de sluitingstijd voor horecaterrassen 22.00 uur; vorige winter was dat 20.00 uur. „Ondernemers hoeven niet opnieuw een volledige aanvraag in te dienen bij hun stadsdeel voor een verruimd winterterras. Zij krijgen bericht van de gemeente.”