IS-vrouw Ilham ontspringt de dans niet

Zou de rechtszaak worden afgeblazen, dan zou Ilham bij terugkeer in Nederland geen enkele straf krijgen voor deelname aan de terroristische organisatie. Het OM was bang dat niet alleen de strafzaak tegen Ilham, maar ook zaken tegen 29 andere IS’ers op die manier de mist in zou gaan.

Probleem is dat een verdachte het recht heeft om bij haar rechtszaak aanwezig te zijn. In februari oordeelde de rechter nog dat Nederland te weinig stappen zet om IS-vrouwen zoals Ilham terug te halen. Dat betekent dat het op den duur ook niet redelijk is dat haar een rechtszaak boven het hoofd blijft hangen. De vervolging zou gestaakt moeten worden als Nederland niets doet om haar te helpen met haar terugkeer.

Arrestatiebevel

Tegen Ilham is in maart 2016 een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, maar sindsdien is er geen moeite gedaan om haar te helpen naar Nederland terug te keren. Nederland wil haar niet ophalen omdat de nationale veiligheid daarmee in gevaar komt en omdat repatriëring niet veilig is vanwege de nog steeds gespannen situatie in Syrië.

Mijnenveld

Bovendien is dat land diplomatiek een mijnenveld. Nederland wil geen afspraken maken met de Syrische dictator Assad en ook niet met de Koerden, die dat zouden opvatten als erkenning van hun afhankelijkheid.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt de situatie in Noordoost-Syrië ‘nog steeds complex’. De veiligheidssituatie is sinds september ‘niet wezenlijk verbeterd. ISIS blijft actief als ondergrondse beweging en pleegt geregeld aanslagen, met name in de oostelijke helft van Syrië’.

Er zouden inmiddels wel degelijk stappen zijn gezet om de Syriëgangers te helpen met terugkeer. Er is gesproken met het Rode Kruis, met de Verenigde Staten, met de Iraakse autoriteiten en met vertegenwoordigers van de SDF. Berechting van de IS’ers in de regio blijft ook nog een optie, schrijft de minister.