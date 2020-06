Verdachte (64) van ontvoering meisje met scootmobiel voorlopig vast

De politie doet onderzoek naar wat zich in de woning van de man heeft afgespeeld en zegt „zeer terughoudend” te zijn met het doen van mededelingen. De verdachte is geen bekende van het meisje of haar familie.

Na haar verdwijning bij het Ecopark in Glanerbrug startte de politie een grote zoekactie: „We werden door iemand getipt dat het meisje in een woning zou zijn. Bij een inval bleek dat te kloppen.” De politie kwam via het dak van het appartementencomplex op het balkon van de flat, sloeg daar een raam in en viel de woning binnen: „Het arrestatieteam trof verdachte en meisje samen aan. We hebben meisje teruggebracht bij haar ouders en de man direct aangehouden”, aldus de woordvoerder. „Het onderzoek richt vooral op wat er in de flat is gebeurd.”

De politie rukte groots uit na de vermissing en gaf een opvallend signalement van een verdachte vrij: „We vragen iedereen uit te kijken naar een ongeveer 75-jarige man op een scootmobiel. Bij aantreffen van deze man of het meisje graag onmiddellijk bellen met 112! In verband met deze melding vliegt er een politiehelikopter boven het gebied en is er veel politie aanwezig in de wijk.”

Op sociale media werd massaal een foto gedeeld van een man in een scootmobiel die een meisje op zijn schoot heeft. De politie laat weten dat de man op de foto de verdachte is, maar heeft mensen met klem verzocht de foto te verwijderen van sociale media, in het kader van de privacy van vooral het kind, maar ook van de verdachte.