Republikeinen weten niet te voorkomen dat belastingaangiften Trump openbaar worden gemaakt

De commissie geeft het akkoord voor het vrijgeven van een samenvatting van de aangiften van 2015 tot en met 2020. Volgens haar heeft de Amerikaanse belastingdienst IRS zich niet aan zijn eigen regels gehouden door na te laten Trumps belastingaangiften te controleren gedurende drie van de vier jaren waarin hij tussen 2016 en 2020 president was. Het Congres moet volgens de commissie een wet aannemen om die controles aan te scherpen.

Ook concluderen commissieleden dat de aangiftes die door Trump zijn ingevuld weinig details bevatten. „Ik denk dat u verrast zult zijn door hoe weinig er is”, zei de Democratische afgevaardigde Lloyd Doggett tegen CNN. De Amerikaanse nieuwszender heeft de eerste inkomstenopgaven die door de commissie zijn vrijgegeven al openbaar gemaakt.

De commissie kreeg eind november na een jarenlange juridische strijd zes jaar aan belastingaangiften van Trump van het ministerie van Financiën. De Republikein was de eerste president in vier decennia die weigerde dergelijke gegevens vrij te geven. Hij wilde geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. Critici speculeren dat hij iets te verbergen heeft.

Trump rapporteerde volgens eerdere mediaberichten over meerdere jaren zware verliezen van zijn ondernemingen waardoor hij maar erg weinig belasting hoefde te betalen. Het parlement wil weten of dit wel goed is gecontroleerd en of er nieuwe regels nodig zijn. De commissie moet snel werken omdat haar mandaat in het Huis van Afgevaardigden kan worden herroepen als de Republikeinen in januari de controle overnemen.