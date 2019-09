Tweehonderd landmijnen gevonden in weiland

De mijnen werden in de ochtend aangetroffen door de eigenaar van het stuk akkerland, dat ligt aan de Boomdijk. Volgens een woordvoerster van de politie zijn de landmijnen afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

Waarom er zoveel mijnen bij elkaar zijn gevonden, is niet bekend. „Mogelijk was het een opslagplaats of een dumpplaats. Maar dat is speculeren, we weten het niet.”

Er is geen direct gevaar, heeft de EOD geconstateerd. De locatie wordt in de nacht van woensdag op donderdag bewaakt. Donderdag worden de mijnen tot ontploffing gebracht.