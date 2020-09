Europa kleurt oranje: hier kun je nog wél nazomeren

Nazomeren aan de Middellandse Zee wordt steeds moeilijker nu ook alle Griekse eilanden op slot zijn gezet. Waar kun je nog wel naartoe dit najaar? In een nieuwe aflevering van de corona-update vertelt reisverslaggever Paul Eldering over de lamgelegde reisindustrie en de onbegrijpelijke reisadviezen. Want waarom mogen de Belgen en de Duitsers nog wel naar Kreta, maar wij niet?