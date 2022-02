Premium Het beste van De Telegraaf

Burgemeester Hidalgo onder vuur om verloedering van Parijs

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Didier Rykne: „Zo’n troep zie ik niet als ik door Londen of Manhattan loop.” Ⓒ De Telegraaf

PARIJS - De blinkende, charmante straten uit Netflix-hit ’Emily in Paris’ zijn in werkelijkheid ver te zoeken. Parijs wordt bevolkt door rattenkolonies, monumentale kerken worden nauwelijks onderhouden en het verkeer is een chaos. De socialistische burgemeester Anne Hidalgo, tevens presidentskandidate, ligt flink onder vuur.