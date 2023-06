Onderzoekers: Instagram broedplaats voor pedofiele netwerken

Volgens de onderzoekers probeert het algoritme van Instagram gebruikers zoveel mogelijk materiaal aan te bieden dat zij interessant vinden. Zo worden gebruikers die beelden van kindermisbruik opzoeken doorverwezen naar steeds meer profielen die soortgelijke beelden delen op het platform.

Hashtags

De onderzoekers maakten nieuwe accounts aan voor het onderzoek. De onderzoekers identificeerden specifieke hashtags die werden gebruikt om profielen die kindermisbruik promoten of beelden daarvan bekijken met elkaar in contact te brengen. Na een paar profielen te hebben bezocht, werden hun accounts overspoeld met materiaal dat kinderen seksualiseert en links die doorverwijzen naar externe websites waar materiaal van kindermisbruik wordt verhandeld.

„Instagram is een opstapje naar plekken op het internet waar expliciet materiaal van kindermisbruik wordt aangeboden”, zeggen de onderzoekers. Ook andere socialemediaplatforms werden onderzocht, maar Instagram was veruit het voornaamste platform waar mensen elkaar vinden om te handelen in materiaal van kindermisbruik.

Blokkeren

Meta stelt dat het er alles aan doet om dergelijk materiaal en gebruikers die dat verspreiden te blokkeren. Zo heeft het bedrijf een speciale werkgroep opgezet die zich op het probleem richt. Meta zei in de afgelopen twee jaar 27 pedofielennetwerken offline gehaald te hebben. Huidige en voormalige werknemers van Meta geven volgens The Wall Street Journal aan dat het aantal accounts op Instagram die alleen profielen volgen die materiaal van kindermisbruik promoten waarschijnlijk in de honderdduizenden als niet miljoenen loopt.