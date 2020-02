Zwaar verwaarloosde hond heeft vacht vol maden en zelfs stuk waslijn

Volgens de Dierenbescherming had Dapper ’extreem veel pijn’. De vervilting van de vacht maakte bewegen ook moeilijk en pijnlijk. De dierenarts heeft dat probleem verholpen door het dier te scheren. Dat bleek nog een pittige klus: „We hebben dit hondje niet voor niets Dapper genoemd. Hoeveel pijn hij ook had, hij bleef tijdens de scheerbeurt zo ontzettend vriendelijk en geduldig. Dapper is echt dapper!” aldus beheerder van Dierenasiel de Swinge Anja Wasman in gesprek met de Dierenbescherming.

Nog meer problemen voor Dapper

De hond bleek naast een verwaarloosde vacht last te hebben van een oogkwaal en een pootje in slechte staat. Beide problemen konden verholpen worden. De komende tijd zal de hond gaan revalideren bij het Friese dierenasiel.

De eigenaresse van Dapper kampte met psychische problemen en heeft, zo schrijft de Dierenbescherming, ’met groot verdriet’ afstand moeten doen van het hondje.