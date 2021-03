Bemanning Russische nucleaire bommenwerper gedood door schietstoel

Eén bemanningslid heeft de klap overleefd en ligt in een ziekenhuis, berichtte het Russische ministerie van Defensie.

Het vliegtuig was een strategische nucleaire bommenwerper die oorspronkelijk in de jaren zestig is ontwikkeld. Er zijn er nog meer dan zestig gemoderniseerde versies in gebruik. Het ongeluk was in de regio Kaloega, 150 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Het is niet bekend waarom de schietstoelen zijn geactiveerd. Volgens mediaberichten zou het toestel geen kernwapens aan boord hebben gehad en was het ongeluk op de luchtmachtbasis Sjajkovka.