Extreem zachte winter: natuur heeft nu al lentekriebels

Tim Kattevilder heeft hooikoorts, door de zachte winter lopen bomen en struiken al uit en komen pollen en stuifmeel vrij. Ⓒ VINCENT JANNINK

Amsterdam - De winter van 2020 gaat in Nederland vooralsnog de boeken in als een van de warmste ooit. Toegegeven: hij is nog niet voorbij en maart kan zijn staart nog roeren, maar de natuur staat al in lentestand. En dat heeft zo zijn gevolgen.