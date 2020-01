’Als je ons naait, zet je leven van je dochter in’, kreeg fruittransporteur te horen

„Als je ons naait, zet je het leven van je dochter in” en „Als er niet betaald wordt, zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker liquideren.” Met die sms-berichten probeerden criminelen afgelopen zomer een fruittransportbedrijf uit Hedel ruim een miljoen euro of anderhalf miljoen euro aan bitcoins af te persen. Dat moest dienen als ’schadevergoeding’ omdat het bedrijf de vondst van een partij drugs tussen Zuid-Amerikaans fruit bij de politie had aangegeven.

„Na elke aanslag verhogen we de boete met 150.000 euro. Indien we merken dat je de politie inlicht, zullen we dat met extreem geweld beantwoorden. We hebben een lange adem en de politie zal je niet eeuwig bewaken”, schreven de afpersers.

De groente- en fruitsector waarschuwde in 2016 al in De Telegraaf voor het gevaar dat gekoppeld is aan de exploderende smokkel van cocaïne. Bijna wekelijks wordt ergens coke gevonden tussen fruit. Eigenaren en werknemers vrezen voor geweld. Daarvan zijn al vele voorbeelden geweest: gijzeling, ontvoering en bedreiging.