WNF: kwart miljoen voor hulp Amazone

De hulp is bestemd voor parkrangers en brandweerlieden in Brazilië en Bolivia en bestaat uit brandweerpakken, helmen, EHBO-kits, en eten en drinken. Ook is er hulp voor mensen die geëvacueerd moeten worden. De inzameling loopt nog even door.

Daarnaast roept het Wereldnatuurfonds mensen op een petitie tegen ontbossing te tekenen, die door Greenpeace is gestart en waar WNF bij is aangehaakt. De organisaties vragen premier Rutte in Europees verband aan te dringen op een wet die wereldwijd bossen beschermt. Daardoor zouden er geen producten uit ontboste gebieden meer op de Europese markt komen.

Bekijk ook: Geknoei met waarheid over Amazonebranden

Europees team

Een team deskundigen uit EU-landen gaat Bolivia helpen bij het bestrijden van de branden. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de hulp ingeroepen van het burgerbeschermingsprogramma van de Europese Unie.

Het team wordt ingezet om de verspreiding van de branden in de oostelijke regio Chiquitania tegen te gaan. De experts zullen binnen enkele dagen arriveren, aldus de Europese Commissie. Mogelijk volgt later meer assistentie.

„De EU is solidair met Bolivia en alle landen in de regio die zijn getroffen door deze verwoestende branden”, zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisismanagement). „We hebben een gemeenschappelijke plicht samen te werken om onze omgeving te beschermen.”

Bekijk ook: De krant wint het van Instagram