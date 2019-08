’Bij provincie heeft integriteit geen prioriteit’

Dit blijkt uit onderzoek onder Nederlandse provincies. Zo heeft uitsluitend provincie Noord-Holland onlangs een -sinds vorig jaar wettelijk verplichte- ’integriteitsjaarverslag’ uitgebracht. De elf overige provincies trekken zich helemaal niks aan van deze verplichting. Sommige provinciebestuurders reageren zelfs geheel niet op vragen over hun integriteitsbeleid, zo merkte het ’Gezelschap van Gildehuizen’, belangenbehartiger van ondernemingsraden die het onderzoek afgelopen maanden via de Wet Openbaar Bestuur (WOB) uitvoerde.

„De provincie Limburg spande de kroon door te weigeren ons WOB-verzoek überhaupt in behandeling te nemen”, vertelt Han Westerhof van Gildehuizen. Diverse provincies stelden geen integriteitsjaarverslag te hebben opgesteld omdat er bij hen geen integriteitsschendingen werden vastgesteld. Westerhof noemt deze reacties „labbekakkerig”, gezien de miljarden euro’s die door de provincies worden uitgegeven en de regelmatig terugkerende publicaties over onder andere integriteitsschendingen bij aanbestedingen en bouwprojecten voor het openbaar vervoer, zoals afgelopen jaren in Limburg en Utrecht.

Misstanden

Uit een onderzoek van de VU onder 7300 ambtenaren bleek enkele jaren geleden nog dat ruim een kwart van de ambtenaren (28%) vermoedens had van misstanden in de werkomgeving. Daarbij ging het vooral om intimidatie, fraude, wanprestatie of verspilling.