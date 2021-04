Alleen gevaccineerde mensen geëvacueerd van eiland na heftige vulkaanuitbarsting

Meer dan 16.000 mensen op het eiland in de Caribische Zee zijn uit hun huizen gevlucht omdat vrijdag vulkaan La Soufrière is gebarsten. Volgens overheidsinstanties zit het grootste deel van het eiland zonder elektriciteit en stromend water.

Cruiseschepen worden ingezet om mensen naar veilige, omliggende, eilanden te brengen. In een toespraak maakte premier Ralph Gonsalves een dag na de uitbraak bekend dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen corona een plekje krijgen op de evacuatieboten. „Omliggende eilanden verwachten in tijden van corona dat we de grootste voorzorgsmaatregelen nemen”, aldus de premier.

Mensen die niet ingeënt zijn worden ondergebracht op veiligere delen van het eiland.