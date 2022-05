Neef koopt gouden broche terug van taxateur: ’Het is toch een familiestuk’

Op Koningsdag kocht Zoetmulder de broche voor 1,50 euro, wetende dat het sieraad een veelvoud waard is. Een verslaggever van deze krant liep met hem mee en schreef erover, waarna de taxateur kritische opmerkingen kreeg van lezers die vonden dat hij misbruik zou maken van zijn expertise.

Kort daarna liet ook verkoper Kim van Leeuwen van de broche van zich horen in de hoop dat er iets te regelen viel: de anderhalve euro die zij had ontvangen en de 250 euro die de broche waard is, zat haar toch niet lekker.

Sportief

Zoetmulder toonde zich sportief en stelde voor de opbrengst te delen. Wat hij niet kon zien aankomen, was dat de Amsterdamse koper die zich meldde, een neef is van de vorige eigenaresse Kim van Leeuwen. ,,Het is toch een familiestuk”, zei hij. „Ik wil hem graag terugkopen”. En gezien de geschatte waarde wilde hij ook graag dat bedrag ervoor betalen. ,,Ik vind het een mooie geste dat de broche op deze manier in de familie blijft.’’

De overdracht vindt volgende week in Amsterdam plaats. Eerder toonde ook een handelaar uit de Verenigde Staten interesse in de broche.